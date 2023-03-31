Никита Кацалапов — Виктории Синициной: ты моя главная победа

Олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр в танцах на льду, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов посвятили публикации девятой годовщине образования своей пары.
Синицина и Кацалапов встали в пару после олимпийского сезона-2013/2014, в котором выступали с другими партнёрами.
«Сегодня ровно девять лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело так быстро, что даже не верится, что уже прошло столько лет. Спасибо тебе за каждый момент этого невероятного пути или даже приключения! Было тяжело, было легко, было весело и грустно, были поражения и были победы!!! Было абсолютно всё!!! Ты моя главная победа, Вика. Спасибо тебе за трудолюбие, любовь и поддержу!!! Мы с тобой, как инь и янь. Дальше — только больше!» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
«Девять лет… Ровно девять лет прошло, как мы катаемся вместе. За это время в моей жизни произошло столько всего, кажется, даже моей памяти мало! Но всё пролетело так быстро, так круто, так эмоционально!
Я очень благодарна себе, той самой девочке, которая не знала, что её ждёт, но была уверена в правильном решении. Теперь только хочется, чтобы прошло ещё много-много лет, и они были не менее интересными и наполненными разными, классными событиями. Это важный для нас день. И круто, что мы можем разделить его с вами!» — написала Синицина в своём телеграм-канале.
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