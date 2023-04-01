Косторная: срывы на тренировках бывают часто. Сразу взрываюсь, если что-то идёт не так

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, ранее объявившая о переходе в парное катание, признала, что часто срывается на тренировках в случае неудач.
«Срывы бывают довольно часто. Я максималист по своей природе, и, когда у меня что-то идёт не так на тренировках, я очень бурно на это реагирую. Я сразу взрываюсь. Сначала это просто отчаянные возгласы, потом идут слёзы, истерика. В крайнем случае могу ударить рукой о борт. Потом рука болит — мне и больно, и обидно. Это бывает редко, это очень некрасиво. Я стараюсь это контролировать, потому что нервная система одна», — сказала Косторная в видео на своём YouTube-канале.
Самым успешным для Косторной является сезон-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России спортсменка вернулась к Тутберидзе, но весной прошлого года снова поменяла тренера и перешла к Елене Буяновой. В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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