«Вкусные суши и прикольные фотки». Туктамышева — об отдыхе во Владивостоке
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как проводит время во Владивостоке перед шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Туктамышева прогулялась по берегу океана и поела суши в компании своей подруги Евгении Тарасовой.
«Покушать вкусные суши и сделать прикольные фотки – done», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.
26-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021. В сезоне-2022/2023 Елизавета завоевала бронзовые медали на чемпионате страны и в финале Гран-при России.
Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, — серебряный призёр Олимпийских игр.
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