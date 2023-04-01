«Вкусные суши и прикольные фотки». Туктамышева — об отдыхе во Владивостоке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как проводит время во Владивостоке перед шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Туктамышева прогулялась по берегу океана и поела суши в компании своей подруги Евгении Тарасовой.

«Покушать вкусные суши и сделать прикольные фотки – done», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

26-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021. В сезоне-2022/2023 Елизавета завоевала бронзовые медали на чемпионате страны и в финале Гран-при России.

Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, — серебряный призёр Олимпийских игр.