Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Вкусные суши и прикольные фотки». Туктамышева — об отдыхе во Владивостоке

«Вкусные суши и прикольные фотки». Туктамышева — об отдыхе во Владивостоке
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как проводит время во Владивостоке перед шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Туктамышева прогулялась по берегу океана и поела суши в компании своей подруги Евгении Тарасовой.

«Покушать вкусные суши и сделать прикольные фотки – done», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

26-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021. В сезоне-2022/2023 Елизавета завоевала бронзовые медали на чемпионате страны и в финале Гран-при России.

Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, — серебряный призёр Олимпийских игр.

Материалы по теме
«Купаться с акулами пока не планирую». Разговор с Лизой Туктамышевой
Эксклюзив
«Купаться с акулами пока не планирую». Разговор с Лизой Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023