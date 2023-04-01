Алёна Савченко вернулась к работе тренером в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алёна Савченко рассказала о возвращении к тренерской работе в Германии вместе с бывшим партнёром Робином Шолковы.
«Мы поклялись вместе вернуть фигурному катанию в Германии всеобщее внимание – как во времена расцвета Ютты Мюллер. Именно поэтому я вернулась в Хемниц», – проводит слова спортсменки Sportschau со ссылкой на Saxonsien Zeitung.
Савченко отметила, что на данный момент немецкие спортивные ведомства уделяют мало внимания развитию фигурного катания в стране: «Именно поэтому мы абсолютно готовы двигаться и строить что-то новое. Конечно, нам нужна поддержка ассоциаций и клубов. И у меня уже был разговор с Немецким союзом конькобежцев».
В 2022 году чемпионка Олимпийских игр в Корее в парном фигурном катании подписала двухлетний контракт о работе тренером в сборной Нидерландов. Однако, проработав один сезон, Савченко покинула должность и вернулась в Германию.
- 1 апреля 2023
-
23:03
-
22:14
-
21:00
-
19:49
-
17:30
-
15:24
-
14:18
-
13:52
-
10:21
- 31 марта 2023
-
19:50
-
18:34
-
18:00
-
17:31
-
16:59
-
13:19
-
00:53
-
00:37
-
00:24
- 30 марта 2023
-
21:46
-
21:26
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
04:24
- 29 марта 2023
-
20:39
-
18:59
-
16:47
-
11:44
- 28 марта 2023
-
20:06
-
18:40
-
18:39