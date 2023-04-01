Алёна Савченко вернулась к работе тренером в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алёна Савченко рассказала о возвращении к тренерской работе в Германии вместе с бывшим партнёром Робином Шолковы.

«Мы поклялись вместе вернуть фигурному катанию в Германии всеобщее внимание – как во времена расцвета Ютты Мюллер. Именно поэтому я вернулась в Хемниц», – проводит слова спортсменки Sportschau со ссылкой на Saxonsien Zeitung.

Савченко отметила, что на данный момент немецкие спортивные ведомства уделяют мало внимания развитию фигурного катания в стране: «Именно поэтому мы абсолютно готовы двигаться и строить что-то новое. Конечно, нам нужна поддержка ассоциаций и клубов. И у меня уже был разговор с Немецким союзом конькобежцев».

В 2022 году чемпионка Олимпийских игр в Корее в парном фигурном катании подписала двухлетний контракт о работе тренером в сборной Нидерландов. Однако, проработав один сезон, Савченко покинула должность и вернулась в Германию.