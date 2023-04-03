Грассль: за спиной каждого успешного фигуриста — жертвы, на которые пошли его родители

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о начале своей карьеры в фигурном катании и о финансировании спортсменов в Италии.

«Я начал заниматься довольно поздно – особенно по российским меркам, ха-ха. Сначала был в хоккейной секции, но потом мы с мамой пришли посмотреть местные соревнования фигуристов – и мне ужасно понравилось. Мне было лет семь, я попросил маму дать мне попробовать – и всё, пропал. Поначалу я вообще был единственным мальчиком в группе, но меня это не смущало. Пару лет я занимался параллельно теннисом, но потом надо было выбрать что-то одно.

Когда мне исполнилось 12 лет, моя первая тренер – Людмила Младенова – переехала работать в другой город. Но я был ещё слишком маленьким, чтобы поехать за ней, к тому же тогда пришлось бы бросить школу. Так в моей жизни возник каток в Энье и команда Лоренцо Магри.

Дорого ли в Италии заниматься фигурным катанием? Недёшево. И поначалу всё это ложится на плечи родителей. Как говорится, за спиной каждого успешного фигуриста – жертвы, на которые пошли его родители. Но как только начинаешь показывать серьёзные результаты, к финансированию подключаются клуб и федерация», — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.