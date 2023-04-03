Фигурист Семененко показал фото с Валиевой и Акатьевой с прогулки по Владивостоку

Чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко показал фотографии с прогулки по океанскому побережью во Владивостоке.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

Семененко принимает участие в гастрольном туре группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в качестве приглашённого гостя. На прогулке вместе с ним были ученицы Тутберидзе Камила Валиева и Софья Акатьева, а также ещё один гость шоу Андрей Мозалёв.

Фото: Личный архив Евгения Семененко

Семененко тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. На чемпионате мира – 2021 и на Олимпийских играх – 2022 Евгений входил в топ-10, занимая восьмое место. В сезоне-2022/2023 Семененко покорил болельщиков и судей программой под композицию K-pop группы TXT Good Boy Gone Bad, которая принесла ему золото чемпионата страны.