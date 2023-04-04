Пара Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина распалась

Бронзовые призёры чемпионата Европы – 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин больше не будут выступать в дуэте. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил фигурист, отметив при этом, что завершать карьеру не планирует.
«Наш с Дашей совместный путь подошёл к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе – взлёты, падения, травмы и победы.
После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжёлое для нас решение.
Но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание — это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты. Последние месяцы, пока я катался один, я по-новому взглянул на фигурное катание и загорелся им ещё сильнее. Всё, что нас не убивает, — делает нас ещё сильнее», — написал Ходыкин.
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