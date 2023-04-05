Рудковская: бить ребёнка, который стоит на коньках и пытается от тебя уехать? Немыслимо

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала информацию о том, что в 2018 году в академии мужа «Ангелы Плющенко» был зафиксирован факт рукоприкладства к фигуристке со стороны тренера Юлии Лавренчук. После этого Лавренчук работала в московском клубе «Армия фигурного катания», однако недавно покинула его.

«Да, всё от и до было так. Тренировки в большом спорте — это всегда старая школа, пряник и кнут. Это тяжёлый путь, который не покоряется лентяям, а если речь про лёд, так он вообще не прощает ошибок.

Но что значит «кнут» для тренера? Это выгнать с тренировки. Это заставить бегать кросс. Это заставить отжиматься. Но поднимать руку? Бить пятилетнего ребёнка, который стоит на коньках и пытается от тебя уехать? Это что-то за гранью, что-то немыслимое.

Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали её тут же, в секунду, с волчьим билетом, она вылетела на улицу, а затем и её муж Алексей Василевский. И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренерша Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала.

И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас! После того как выгнали с очередной приличной школы. И он, и она спокойненько работают с детьми. Находят новое место. Они все ещё набирают группы людей, немыслимо, я не поверила своим глазам, клянусь. Мы не стали ломать ей жизнь (с согласия родителей), дали ей второй шанс. Но шансом этим она не воспользовалась. И какой бы родитель, будь он в курсе, отдал такому тренеру свою дочь? Надеюсь, эта информация дойдёт до мам и пап.

Все который день обсуждают то, как в «Хрустальном» к девочке Мирославе относится её отец и швыряет её на пол. Это-то неприемлемо, а уж бить ребёнка на льду — вообще чудовищно. И такие темы важно поднимать, потому что спорт – это жёсткий путь, но это не значит, что там должны работать такие жестокие люди», — написала Рудковская в своих социальных сетях.