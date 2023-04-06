«Никогда не покажет, что нервничает». Агата Петрова — о работе с тренером Самодуровой

Призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с тренером Софьей Самодуровой.
«– С Софьей Вячеславовной ты работаешь уже почти год, вы уже успели друг друга узнать в работе. Можно ли сказать, что она строгий тренер?
– Мы с ней очень хорошо общаемся, она требовательный, хороший тренер. Может немножко отругать, если что-то не делаешь.
– Она недавно отмечала, что за бортиком волнуется гораздо больше, чем когда каталась сама. Это не передаётся спортсмену?
– Это сложнее, да. Когда катаешься, ты что-то можешь сделать, исправить, перестроить каскад. А стоять за бортиком и ждать, что сделает спортсмен… Думаю, это сложнее, чем просто кататься.
Софья Вячеславовна не показывает это. Может поговорить с кем-то, обсудить это, но тебе не покажет, что нервничает. Наоборот, хорошо настроит», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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