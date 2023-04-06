Фигуристка Агата Петрова рассказала, как оказалась в группе Мишина

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова раскрыла подробности своего попадания в группу Алексея Мишина.

«В группе Татьяны Николаевны Мишиной я занимаюсь больше года, я пришла в прошлом сезоне. Мой прошлый тренер – Карина Владимировна Сухих вывела меня на контрольные прокаты, и потом я уже перешла в группу к Татьяне Николаевне. У нас всё дружно, с каждым легко найти общий язык. С Татьяной Николаевной хорошо общаемся, с Софьей Вячеславовной, с Владиславом Дмитриевичем», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, в свои 12 лет Агата завоевала две медали этапов Гран-при России, а также отобралась в финал серии, где оказалась самой юной участницей.