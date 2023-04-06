Ученица Мишина — о работе над четверными прыжками: это моё желание, хочется их изучать

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова рассказала о работе над четверными прыжками. Спортсменка подчеркнула, что изучение сложных элементов — это её инициатива.
«Выполнять четверные прыжки — это моё желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си. Рома Хамзин из нашей команды прыгает ультра-си – тулуп и аксель. У меня это было в начале сезона, на сборах, а потом начались частые старты, практически каждую неделю, поэтому не успеваем их отработать. Пока остановились. Думаю, последние старты пройдут и снова начнём их изучать», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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