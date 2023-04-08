«У меня случился флешбэк к Олимпиаде». Тутберидзе — о прокате Валиевой в шоу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, какие программы показывают участники шоу «Чемпионы на льду», подготовленного её командой.

«Я тут читала интервью команды «соратников» по шоу. Они говорят, что вкладываются во всякие спецэффекты, — и вот это шоу. А у Тутберидзе — там неинтересно. Ну, наверное, наше шоу можно тогда назвать праздником спорта. Мы своим катанием подводим итоги сезона. Повторяем хорошие программы. Вот, два шоу прошло, и на них Камила Валиева катала свою программу In Memoriam, которую исполняла только на Олимпиаде. Аня Щербакова тоже катала короткую с Олимпиады.

Как Камила откатала? Прекрасно! У меня случился флешбэк к Олимпиаде. Я считаю, что именно такие моменты — это очень сильно. Я бы с огромным удовольствием посмотрела бы Трусову в деле, с её прыжками, с её катанием. Зритель на это и идёт, он хочет увидеть своих любимых спортсменов в деле, занимающимися именно тем, что они умеют делать лучше всех в мире — кататься на коньках», — приводит слова Тутберидзе «КП-Спорт».