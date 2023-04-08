Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин: Риппону член мешал докручивать прыжки. Сделай он операцию — катался бы по женщинам

Жулин: Риппону член мешал докручивать прыжки. Сделай он операцию — катался бы по женщинам
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на критику Международного олимпийского комитета (МОК) со стороны бывших американских фигуристов Адама Риппона и Эшли Вагнер.

Ранее Риппон и Вагнер заявили, что решение о допуске россиян даже в нейтральном статусе является спорным, так как атлеты живут в России и финансируются государством.

«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.

Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, недокручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов. Эти два человека — не самые сливки общества, чтобы иметь право что то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Топ-12 событий в фигурке, которые походили на розыгрыш, но оказались правдой. Рейтинг
Топ-12 событий в фигурке, которые походили на розыгрыш, но оказались правдой. Рейтинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023