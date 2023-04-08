Жулин: Риппону член мешал докручивать прыжки. Сделай он операцию — катался бы по женщинам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на критику Международного олимпийского комитета (МОК) со стороны бывших американских фигуристов Адама Риппона и Эшли Вагнер.
Ранее Риппон и Вагнер заявили, что решение о допуске россиян даже в нейтральном статусе является спорным, так как атлеты живут в России и финансируются государством.
«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.
Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, недокручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов. Эти два человека — не самые сливки общества, чтобы иметь право что то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».
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