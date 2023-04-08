Щербакова: не хотелось испортить программу не той физической формой

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о подготовке к участию в ледовом шоу Этери Тутберидзе и о своём прокате.

«Всё прошло супер, но я немножко не могу отдышаться после короткой программы. Довольно выматывающее. На тренировках это частями откатывается, но мы очень заранее стали готовить программу, за несколько месяцев.

Не могу сказать, что у меня есть какие-то флешбэки с Олимпийских игр. Но когда мне предложили откатать эту программу, то я долго сопротивлялась. В свой олимпийский сезон я каталась на пике своих возможностей, это было сложно. И не хотелось всё испортить тем, что я нахожусь не в той форме. Но мне сказали, что мы поработаем на тренировках над программой. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу я минут десять хожу и пытаюсь отдышаться.

Для меня не было секретом, что, когда я менее интенсивно тренируюсь, форма уходит. Я прекрасно понимала, что любой перерыв – и всё заново. Меня это не смущает. С большой радостью прихожу на тренировки», – передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Анна Щербакова – первая и пока единственная фигуристка из России, которая выиграла Олимпийские игры, являясь действующей чемпионкой мира. В момент отстранения российских спортсменов от международных соревнований Щербакова занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.