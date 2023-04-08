Туктамышева — о шоу Тутберидзе: если хотите получить впечатления, то вам сюда

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева рассказала об эмоциях от участия в ледовом шоу Этери Тутберидзе, прошедшем в Санкт-Петербурге.
«Прокатом я довольна, сделала всё, что запланировано. Пока предлагают, надо соглашаться участвовать в шоу. Как жить в таком графике? Не знаю, я сама немножко в шоке, проверяю свой организм, на что он способен, устраиваю челленджи себе непонятно зачем. Но опять же, если предлагают и хотят меня видеть, я не могу отказать, особенно в родном Санкт-Петербурге. Думаю, будет хуже, но сегодня хорошее самочувствие, хорошие прокаты, хорошее состояние.
Мне надо отдохнуть буквально два дня, и в целом я могу дальше работать. Я ездила в прошлом году отдыхать, поэтому нет желания выбираться куда-то на море. Я заряжаюсь положительными эмоциями и держусь. Это начало апреля, посмотрим, что будет дальше», – передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Шоу Тутберидзе – яркие эмоции, наверное. Здесь очень много ярких, классных и энергичных номеров. По энергетике шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе отличаются: там что-то более нежное, лиричное, в другом стиле, а здесь – заводное, я бы сказала, молодёжное. Если хотите впечатления получить – вам сюда!» – добавила Туктамышева, рассказывая о различиях ледовых шоу Авербуха и Тутберидзе.
Напомним, Елизавета Туктамышева – действующая фигуристка. В сезоне-2022/2023 спортсменка побеждала на этапах Гран-при России в Москве и Перми.
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