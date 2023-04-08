Валиева — о сезоне: мы до сих пор чувствуем конкуренцию, это самое главное

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мнением о прошедшем сезоне-2022/2023.
«Главное событие сезона – продолжение проведения хороших соревнований в России. Не упал уровень, мы до сих пор чувствуем конкуренцию. Это самое главное», – передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Кого бы я назвала MVP (самым ценным игроком. — Прим. «Чемпионата») сезона в фигурном катании? На каждом соревновании были совершено разные ребята. На чемпионате России среди мальчиков, например… Пете Гуменнику, который очень хорошо откатал, считаю, что надо два золота дать, два чемпиона России. А так на каждом соревновании отдельных людей надо выделять, которые очень хорошо откатали и показали свой максимум», – добавила Валиева, говоря о самых выдающихся спортсменах этого сезона.
Напомним, в этом сезоне на чемпионате России Камила Валиева заняла второе место, уступив победу Софье Акатьевой.
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