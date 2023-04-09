«У меня сейчас китайский бойз-бэнд». Семененко — о номере с Акатьевой и Петросян

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о новой версии номера под композицию Phantom китайского бойз-бэнда WayV, которую он представил на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

Если в заключительной части номера на турнире шоу-программ Евгений управлял куклой, то в модернизированной версии его «куклами» стали чемпионка России Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян.

«Как репетировали номер с девочками? Идея возникла благодаря тому, что с куклой много проблем (смеётся). Для того чтобы сделать именно номер с куклой, нужна помощь пяти человек, и нужно каждого обучить, что делать во время блэкаута. Плюс был небольшой страх, что что-то сорвётся, потому что всё-таки темно, а механизм сложный. Подумали, что можно сделать, как в Корее — там есть бойз-бэнды, у меня сейчас китайский бойз-бэнд. У всех бэнд! Поэтому подумали, что можно сделать такой номер.

Быстро ли девочки согласились? Они поначалу очень удивились такой идее, но рад, что Соня и Аделя встретили эту идею с позитивом. Долго репетировали? Только сегодня (смеётся). Мы старались, девочки — большие молодцы, так быстро выучили эту хореографию.

Кто делал костюм для номера? Костюм шила Мария Евстигнеева, за что ей большое спасибо! Сделала такую необычную работу, опирались на клип, идея оттуда, но добавили и своё», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата Анастасия Матросова.