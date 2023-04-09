Евгений Семененко: в университете тоже частично есть система GOE

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко подвёл итоги своего сезона в фигурном катании и в обучении в медицинском университете.

«Личные итоги сезона? То, что я его провёл достаточно успешно. Как бы описал его в трёх словах? Результативно, позитивно, усердно.

Все ли хорошо с учёбой? Да, всё успешно, сегодня сразу с пар сюда. Удаётся совмещать такой продолжительный тур с университетом? Как видите, да, и оценки хорошие. Какой сейчас самый сложный предмет? Либо микробиология, либо биохимия. Хотелось бы, чтобы в учёбе была система GOE? Она там частично и есть. Нет только единицы, а 2-3-4-5 – всё есть (улыбается)», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата Анастасия Матросова.