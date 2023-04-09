Татьяна Тарасова посетила шоу Плющенко «Русские сезоны» в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Русские сезоны», которое прошло сегодня, 9 апреля, на «ВТБ Арене» в Москве.
Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»
В шоу «Русские сезоны» принимают участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, а также Софья Муравьёва, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие фигуристы. Всего в представлении задействовано 50 фигуристов и 85 артистов балета. Они выступают под музыку великих русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других. Шоу 2023 года ведёт название от «Русских Сезонов» Дягилева, традицию которых продолжает.
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