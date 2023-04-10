«Не рокировка, а многоходовочка». Вайцеховская — о смене тренера Худайбердиевой и Базина

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о смене тренера чемпионами России в танцах на льду Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным.
Александр Жулин не подтвердил и не опроверг то, что станет новым тренером дуэта, попросив подождать до понедельника.
«Чем больше думаю о кейсе Худайбердиевой/Базина, тем сильнее ощущение, что это не рокировка, а многоходовочка. И что Лиза (как инициатор решения) уходит от Самохина к Жулину не с партнёром, а к партнёру. К потенциальному.
Иначе, честно говоря, я вообще не вижу смысла в том, чтобы менять тренерский штаб, и Лиза, как мне кажется, при всей её взбалмошности достаточно умна, чтобы тоже это понимать.
Так что осталось дождаться понедельника и обещанной (от Жулина) официальной информации по переходу. Надеюсь, это будет не информация о том, что Худайбердиева встаёт в пару с Букиным.
Хотя между нами, девочками… Это, на мой взгляд, единственный вариант, ради которого стоило городить весь этот огород», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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