Авербух сообщил, что фигуристы Худайбердиева и Базин намерены перейти в группу к Жулину

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин намерены перейти в группу к тренеру Александру Жулину.

«Насколько я знаю, они планируют переход в команду Жулина. Считаю, у них был крайне успешный сезон, они стали чемпионами России. Денис много для них сделал, он провёл с ними колоссальную работу. У Жулина теперь будет большая команда, и это хорошо для конкуренции. Саша с его большим тренерским опытом точно справится с этим объёмом, а пары будут друг друга подгонять», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Худайбердиева и Базин покинули группу наставника Дениса Самохина. В марте стало известно о переходе танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в группу к Жулину.