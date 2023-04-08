Авербух сообщил, что фигуристы Худайбердиева и Базин намерены перейти в группу к Жулину

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин намерены перейти в группу к тренеру Александру Жулину.
«Насколько я знаю, они планируют переход в команду Жулина. Считаю, у них был крайне успешный сезон, они стали чемпионами России. Денис много для них сделал, он провёл с ними колоссальную работу. У Жулина теперь будет большая команда, и это хорошо для конкуренции. Саша с его большим тренерским опытом точно справится с этим объёмом, а пары будут друг друга подгонять», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Ранее Худайбердиева и Базин покинули группу наставника Дениса Самохина. В марте стало известно о переходе танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в группу к Жулину.
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