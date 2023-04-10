Тарасова: переход Худайбердиевой и Базина к Жулину — это шаг к профессиональной работе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила переход чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в группу Александра Жулина.

В группе Жулина тренируются олимпийские чемпионы и призёры Игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые ещё не объявили о завершении карьеры. К известному наставнику недавно перешли пропустившие сезон Александра Степанова и Иван Букин. Также в команде Жулина несколько молодых дуэтов.

«Жулин — профессиональный специалист. У него есть опыт воспитания выдающегося дуэта. Поэтому к нему все идут. У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходило много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся. Так что для Елизаветы и Егора это шаг к профессиональной работе», — приводит слова Тарасовой RT.