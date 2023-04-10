Худайбердиева и Базин официально перешли в группу Жулина
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Российский фигурист Егор Базин официально подтвердил, что они с Елизаветой Худайбердиевой перешли тренироваться к Александру Жулину.
«Мы действительно перешли в группу Александра Жулина. Приняли решение, что нужно получить новый виток в развитии нашей карьеры, провести смену обстановки. Мы благодарны, что он нас взял к себе в команду. Считаем, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам улучшить себя и достичь более высоких результатов в плане нашего катания», — сказал Базин в интервью «Матч ТВ».
Ранее Александр Жулин не подтвердил и не опроверг то, что станет новым тренером дуэта, попросив подождать до понедельника, а сегодня, 10 апреля, чемпионы России в танцах на льду прокомментировали ситуацию.
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