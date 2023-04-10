Елизавета Худайбердиева впервые высказалась о решении сменить тренера

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, впервые объяснила решение сменить тренера.

Ранее стало известно, что дуэт Худайбердиева/Базин прекратил сотрудничество с Денисом Самохиным и перешёл в группу Александра Жулина.

«Без малого семь лет я проработала в команде Дениса Самохина. Как вы могли узнать из социальных сетей, наше сотрудничество завершилось.

Мои первые шаги в танцах на льду, победы на юниорских соревнованиях, серебро юниорского чемпионата мира (на третий сезон во всей карьере, между прочим!), бронза предолимпийского чемпионата страны и совсем недавняя победа на чемпионате России — всё это случилось благодаря работе и усилиям тренерского штаба.

Это решение я могу назвать одним из самых тяжёлых, серьёзных и болезненных в моей жизни. Каждодневные тренировки, сборы, соревнования, победы, поражения, в какой-то период жизни Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали моими самыми близкими людьми.

Мы хотим двигаться дальше, совершенствоваться и, обсудив всё с Егором, пришли к общему мнению, что нам нужно пойти на этот сложный шаг. Я хочу сказать огромное спасибо вам за всё. Мы безумно благодарны», — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.