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Ирина Роднина — о командном ЧМ: более надуманного турнира страшно представить

Ирина Роднина — о командном ЧМ: более надуманного турнира страшно представить
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о командном чемпионате мира, который ежегодно завершает сезон в фигурном катании.

Соревнования пройдут в Токио 13-16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине.

«Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела, даже когда наши участвовали. Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить. Ну да, медали разыгрываются, ребятам это очень удобно, потому что во многих видах на одном турнире ты можешь выиграть несколько медалей.

Мне кажется, куда интереснее этого турнира чемпионат мира по синхронному катанию, который прошёл буквально на прошлой неделе. А у нас ни один журналист даже не поинтересовался этим соревнованием. А потом мы будем говорить, что вводятся новые виды спорта в олимпийскую программу. Это недальнозоркость, недальновидность и непонимание того, что происходит», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

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