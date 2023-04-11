Елизавета Туктамышева: не люблю таких людей, которые надевают на себя корону

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что, несмотря на неофициальный титул императрицы, не чувствует себя человеком «с короной на голове».

«Ощущала себя когда-нибудь человеком «с короной на голове»? Да я и сейчас себя не чувствую. Нет, такого момента не было. Я сама не люблю таких людей, которые надевают на себя корону, особенно если они ничего не достигли. У меня были на глазах такие примеры, и я никогда не хотела хоть чуть-чуть становиться такой. Тем более у меня рядом была компания, которая бы мне подзатыльник сразу дала, если бы у меня что-то такое проскользнуло. И мне это нравится, что меня так держали нормально.

На улицах в Санкт-Петербурге узнают? Да, но я поэтому и езжу только на своей машине, и чаще всего только на каток и домой, чтобы не находиться в многолюдных местах. В Москве? Я только в отеле или в «Мегаспорте» (смеётся).

Я к этому отношусь хорошо, спокойно. Единственное, если я чем-то занимаюсь или ем в ресторане, веду активный диалог – не очень люблю, если перебивают и настойчиво просят сфотографироваться. Это мне не очень нравится. А если вежливо подходят, когда я ничем не занята, – ради бога», – сказала Туктамышева в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.