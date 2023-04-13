Действующая чемпионка мира заняла 2-е место по итогам короткой программы на командном ЧМ
Поделиться
Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин стала победительницей короткой программы в женском одиночном катании на командном чемпионате мира в Токио (Япония).
По итогам проката победительница набрала 76,90 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира Каори Сакамото (72,69). Третьей стала представительница США Изабо Левито (71,22).
Фигурное катание. Командный кубок мира — 2023. Токио (Япония). Женщины. Короткая программа
1. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 76,90 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 72,69.
3. Изабо Левито (США) – 88,37.
Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
13 апреля 2023, четверг. 11:15 МСК
Окончено
1
Ли Ха Ин
Южная Корея
76.90
2
Каори Сакамото
Япония
72.69
3
Изабо Левито
США
71.22
Напомним, соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13–16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
13:15
-
13:05
-
11:57
-
10:53
- 12 апреля 2023
-
21:47
-
20:50
-
20:25
-
17:27
-
16:35
-
09:54
-
09:41
-
00:43
-
00:30
- 11 апреля 2023
-
22:29
-
22:17
-
21:54
-
20:06
-
15:39
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:12
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
11:53
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
00:17
- 10 апреля 2023
-
23:41
Партнерский контент