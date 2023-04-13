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Действующая чемпионка мира заняла 2-е место по итогам короткой программы на командном ЧМ

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин стала победительницей короткой программы в женском одиночном катании на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

По итогам проката победительница набрала 76,90 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира Каори Сакамото (72,69). Третьей стала представительница США Изабо Левито (71,22).

Фигурное катание. Командный кубок мира — 2023. Токио (Япония). Женщины. Короткая программа

1. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 76,90 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) – 72,69.

3. Изабо Левито (США) – 88,37.

Напомним, соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13–16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.