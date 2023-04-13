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Фигурист Семененко рассказал, как Дмитрий Колдун отреагировал на программу под его песню

Фигурист Семененко рассказал, как Дмитрий Колдун отреагировал на программу под его песню
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, как певец Дмитрий Колдун отреагировал на программу под его композицию.

«Дмитрий рассказывал, что лично потом писал, благодарил за номер, ожидал такой реакции? Мне было очень приятно, я тоже поблагодарил его за песню. А вообще, я заметил, что исполнители песен обращают внимание на то, что их песни, музыка используются в программах фигуристов. Что касается меня, читал приятные отзывы и от Игоря Корнелюка, и от Надима Намаана, и от Ёнджуна», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, Семененко в новом номере выступал под песню Дмитрия Колдуна «Облака-бродяги».

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