От k-pop до лирики. Самый креативный фигурист мира рассказал всё о перевоплощениях на льду

«Чемпионы на льду» продолжают путешествие по стране – 13–14 апреля состоятся грандиозные шоу в Москве. К команде Этери Тутберидзе на месяц присоединился действующий чемпион России Евгений Семененко, которого по праву можно назвать самым креативным фигуристом не только нашей страны, но наверняка и мира.

В этом туре Женя прекрасно показывает, что не зациклился на одном жанре и может радовать зрителя разноплановыми постановками. Здесь и взрослая пронзительная лирика, и привычная корейская тема, с которой ещё удивлять и удивлять. В Петербурге, например, фигуристу ассистировали две юные звёздочки женского одиночного – Софья Акатьева и Аделия Петросян.

После шоу «Чемпионы на льду» в Петербурге Женя рассказал «Чемпионату» о том, кто помогал ему перевоплощаться в кукловода на «Русском вызове», что он старается отразить в новом показательном и как проводит время на гастролях.

– Как проходит отбор номеров для конкретного шоу в туре? На Дальнем Востоке была переделка произвольной, в Петербурге – номер с турнира шоу-программ.

– Какого-то конкретного отбора нет, предпочтение отдаётся номерам, которые нравятся публике.

– Почему твои номера в шоу расставлены в таком порядке, что каждый раз приходится мыть голову между двумя отделениями? Быстро удаётся перевоплотиться, есть ли сложности?

– Даже не задумывался над этим, а голову мыть надо после окраски при любом раскладе. Сложностей нет никаких, времени достаточно для перевоплощения.

– От куклы из номера «Фантом» отказались из-за трудностей с перевоплощением в темноте. Можешь рассказать, как оно происходило в тот единственный раз в Москве на турнире по шоу-программам? Судя по фотографиям, тебе в том числе помогали мама и Марк Кондратюк?

– Чтобы в считаные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек, да ещё чтобы все были обучены, как закрепить быстро и правильно. Действия каждого важны, если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер. Тренировали много раз на льду и вне его. А участвовали мама, Марк, Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и Александр Озеров – врач сборной.

Была мысль повторить программу в первоначальном виде на шоу в Санкт-Петербурге и Москве, но отказались – сложно. Я предложил участие Соне Акатьевой и Аделии Петросян. Алексей Николаевич и Этери Георгиевна поддержали идею, и, кажется, получилось хорошо. С участием девочек программа заиграла по-новому, они большие молодцы – за такое короткое время выучили непростую хореографию и сделали всё на ура.

Евгений Семененко на турнире по шоу-программам Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Почему в «Фантоме» решили отказаться и от грима? На турнире по шоу-программам присутствовали определённые детали…

– Я могу вернуть (смеётся).

– На шоу «Чемпионы на льду» состоялась премьера новой программы «Облака-бродяги» под песню Дмитрия Колдуна. Есть ли у номера какое-то либретто? Что-то особенное с постановщиком закладывали или просто выбрал песню, которая легла на душу?

– Сам Дмитрий Колдун говорил, что песня о воспоминаниях, о том, что мы бережно храним в своей памяти, о том, что нам дорого. Я тоже стараюсь показать это в программе на льду. Программу ставили тренерским штабом – Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна Мишина, Татьяна Николаевна Прокофьева – специально для шоу.

– Дмитрий рассказывал, что лично потом писал, благодарил за номер. Ты ожидал такой реакции?

– Мне было очень приятно, я тоже поблагодарил его за песню. А вообще, я заметил, что исполнители песен обращают внимание на то, что их песни, музыка используются в программах фигуристов. Что касается меня, читал приятные отзывы и от Игоря Корнелюка, и от Надима Намаана, и от Ёнджуна.

– Как тебе самому катается в такой музыке? Что комфортнее – знакомый k-pop или лирика на родном языке?

– Всё, что катаю – комфортно. Если мне что-то не подходит, убираем с тренерами сразу, зрители видят только одобренные номера.

– На прыжковом баттле после шоу в Питере были и четверной тулуп, и хороший риттбергер. Как вообще удаётся удерживать форму в межсезонье?

– Стараюсь, тренировки продолжаются.

– Что запомнилось с Дальнего Востока? Вы с Андреем Мозалёвым прилетели во Владивосток прямо в день шоу. Как адаптировались к местному времени и были ли из-за этого сложности с выступлениями?

– Это были первые выступления. Нас очень тепло встречала публика, после выступления ходили гулять, увидели местные достопримечательности – всё понравилось. Что касается разницы во времени, мне всегда сложно адаптироваться, если она пять-семь часов, но здесь справился.

– Ты выступал в шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, теперь – у Этери Тутберидзе. Чем отличается работа с этой командой?

– Сравнивать не могу, потому что раньше я участвовал только в отдельных шоу, а в туре по многим городам участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения. На тренировках, выступлениях мы все делаем свою работу, стараемся, чтобы всё получилось, чтобы зритель был доволен. А после выступлений c ребятами часто собираемся или погулять, посмотреть новые места, или посидеть пообщаться, поиграть в Alias, Uno, карты. Всё здорово – и работа, и отдых.

– После шоу в Питере ты отмечал, что в голове есть другие композиции, под которые хотел бы выступить. Речь шла о соревновательных программах? Пока есть только задумки или уже ставите что-то новое?

– Пока всё в процессе работы.