Семененко рассказал, как Кондратюк помогал ему на турнире по шоу-программам

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, как Марк Кондратюк помогал ему с креплением куклы для номера на турнире шоу-программ.

Семененко выступал с номером под композицию Phantom китайского бойз-бэнда WayV. В третьей, заключительной части номера Евгений выходил в паре с куклой.

«Чтобы в считаные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек, да ещё чтобы все были обучены, как закрепить быстро и правильно. Действия каждого важны, если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер. Тренировали много раз на льду и вне его. А участвовали мама, Марк Кондратюк, Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и Александр Озеров – врач сборной», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.