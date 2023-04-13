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Семененко рассказал, как Кондратюк помогал ему на турнире по шоу-программам

Семененко рассказал, как Кондратюк помогал ему на турнире по шоу-программам
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, как Марк Кондратюк помогал ему с креплением куклы для номера на турнире шоу-программ.

Семененко выступал с номером под композицию Phantom китайского бойз-бэнда WayV. В третьей, заключительной части номера Евгений выходил в паре с куклой.

«Чтобы в считаные секунды прикрепить куклу, нужна помощь минимум пяти человек, да ещё чтобы все были обучены, как закрепить быстро и правильно. Действия каждого важны, если у кого-то что-то не получится, срывается весь номер. Тренировали много раз на льду и вне его. А участвовали мама, Марк Кондратюк, Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина и Александр Озеров – врач сборной», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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