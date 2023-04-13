Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Зрители видят только одобренные номера». Семененко — об экспериментах с лирикой и k-pop

«Зрители видят только одобренные номера». Семененко — об экспериментах с лирикой и k-pop
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал об экспериментальном подборе музыкальных композиций к его программам и показательным номерам – от k-pop до классических композиций и современной лирики.

У Семененко было несколько программ под композиции k-pop группы ТХТ, номер – под китайский бойз-бэнд WayV, на шоу группы Этери Тутберидзе Евгений также катает номер под песню Дмитрия Колдуна «Облака-бродяги».

«Всё, что катаю – комфортно. Если мне что-то не подходит, убираем с тренерами сразу, зрители видят только одобренные номера», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Семененко тренируется в группе Алексея Мишина, его личным наставником является Татьяна Мишина.

Материалы по теме
От k-pop до лирики. Самый креативный фигурист мира рассказал всё о перевоплощениях на льду
Эксклюзив
От k-pop до лирики. Самый креативный фигурист мира рассказал всё о перевоплощениях на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023