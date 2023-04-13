«Зрители видят только одобренные номера». Семененко — об экспериментах с лирикой и k-pop

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал об экспериментальном подборе музыкальных композиций к его программам и показательным номерам – от k-pop до классических композиций и современной лирики.
У Семененко было несколько программ под композиции k-pop группы ТХТ, номер – под китайский бойз-бэнд WayV, на шоу группы Этери Тутберидзе Евгений также катает номер под песню Дмитрия Колдуна «Облака-бродяги».
«Всё, что катаю – комфортно. Если мне что-то не подходит, убираем с тренерами сразу, зрители видят только одобренные номера», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Семененко тренируется в группе Алексея Мишина, его личным наставником является Татьяна Мишина.
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