«Зрители видят только одобренные номера». Семененко — об экспериментах с лирикой и k-pop

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал об экспериментальном подборе музыкальных композиций к его программам и показательным номерам – от k-pop до классических композиций и современной лирики.

У Семененко было несколько программ под композиции k-pop группы ТХТ, номер – под китайский бойз-бэнд WayV, на шоу группы Этери Тутберидзе Евгений также катает номер под песню Дмитрия Колдуна «Облака-бродяги».

«Всё, что катаю – комфортно. Если мне что-то не подходит, убираем с тренерами сразу, зрители видят только одобренные номера», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Семененко тренируется в группе Алексея Мишина, его личным наставником является Татьяна Мишина.