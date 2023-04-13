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Семененко рассказал, кто ставил ему показательный номер под песню Колдуна

Семененко рассказал, кто ставил ему показательный номер под песню Колдуна
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал о показательном номере «Облака-бродяги» под песню Дмитрия Колдуна, с которым он выступает на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Сам Дмитрий Колдун говорил, что песня о воспоминаниях, о том, что мы бережно храним в своей памяти, о том, что нам дорого. Я тоже стараюсь показать это в программе на льду. Программу ставили тренерским штабом – Алексей Николаевич, Татьяна Николаевна Мишина, Татьяна Николаевна Прокофьева – специально для шоу», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Также на шоу «Чемпионы на льду» Семененко показывает номер под композицию Phantom китайского бойз-бэнда WayV, премьера которого состоялась на турнире шоу-программ, и упрощённую версию произвольной программы под композицию k-pop группы ТХТ.

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