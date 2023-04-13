Семененко — о поездке с шоу на Дальний Восток: очень тепло встречала публика
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, чем запомнился ему Дальний Восток, где в начале апреля он выступал в шоу группе Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Семененко и Андреей Мозалёв прилетели из Санкт-Петербурга во Владивосток прямо в день шоу, в Хабаровск фигуристы поехали уже вместе с остальными участниками.
«Это были первые выступления. Нас очень тепло встречала публика, после выступления ходили гулять, увидели местные достопримечательности – всё понравилось. Что касается разницы во времени, мне всегда сложно адаптироваться, если она пять-семь часов, но здесь справился», — сказал Семененко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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