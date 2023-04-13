Психолог предположила, почему в историю Нугумановой об абьюзе не поверили

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова объяснила, почему большинство болельщиков и специалистов не поверили фигуристке Елизавете Нугумановой, когда она пожаловалась на абьюз со стороны тренеров. Спортсменку обвинили в пиаре.

«Это сложный вопрос. Могу предположить, что репутация тренера может сыграть роль. Сложно поверить, что человек с хорошей репутацией, который воспитал не одно поколение спортсменов, может такие вещи делать. Гораздо легче поверить, что просто у девочки подростковый возраст и она привлекает к себе внимание. Это часто бывает, и не только в спорте. Поэтому важны такие акции, которые начались с #MeToo, когда люди вслух заговорили про опыт насилия.

Очень важно в этой истории быть не в одиночку, потому что, по сути, то, что происходит — человек ставит свою репутацию над репутацией тренера. У тренера уже хорошая репутация, и поэтому общество часто принимает позицию более влиятельного человека за правду. Здесь по возможности надо выступать единым фронтом с другими людьми, которые тоже это пережили. Или же, если чувствуется, что нет сил себя этому противопоставить, тогда просто уходить от тренера, заниматься своим психологическим состоянием, а потом уже продумывать план действия, как с этим работать», — сказала Иванова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.