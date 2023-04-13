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Евгений Семененко: в начале сезона у меня была травма, но всё сложилось успешно

Евгений Семененко: в начале сезона у меня была травма, но всё сложилось успешно
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, что успешно выступил в минувшем сезоне, несмотря на полученную в межсезонье травму.

Сначала Семененко неудачно упал на шоу Евгения Плющенко, а затем повторно повредил ту же ногу, выступая минувшим летом в Куршевеле. На контрольных прокатах ученик Алексея Мишина показал свои программы без четверных прыжков, но затем успешно выступил на этапах Гран-при России и выиграл чемпионат страны.

«Были ли у меня серьёзные травмы? В какой период времени? Ха-ха. Если говорить про начало этого сезона, то у меня была травма, но по ходу сезона я входил в рабочий процесс, и сезон сложился успешно» — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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