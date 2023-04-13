Евгений Семененко рассказал, когда ему будут ставить новые программы
Поделиться
Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, когда будет заниматься постановкой программ на следующий сезон. Также Евгений объяснил, что его больше всего радует во время выступления в гастрольном туре шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Меня очень радует, что во всех городах, где я был во время нашего совместного тура, везде я вижу полные залы, публика громко всегда поддерживает аплодисментами. Меня радует, что фигурное катание в нашей стране так популярно.
Мысли по программам на следующий сезон? Мысли есть, надо вникать в процесс, смотреть на постановку программы. Этим буду заниматься уже на сборах», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:02
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
17:00
-
16:36
-
15:23
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
11:57
-
10:53
- 12 апреля 2023
-
21:47
-
20:50
-
20:25
-
17:27
-
16:35
-
09:54
-
09:41
-
00:43
-
00:30
- 11 апреля 2023
-
22:29
Партнерский контент