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Евгений Семененко рассказал, когда ему будут ставить новые программы

Евгений Семененко рассказал, когда ему будут ставить новые программы
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Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, когда будет заниматься постановкой программ на следующий сезон. Также Евгений объяснил, что его больше всего радует во время выступления в гастрольном туре шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Меня очень радует, что во всех городах, где я был во время нашего совместного тура, везде я вижу полные залы, публика громко всегда поддерживает аплодисментами. Меня радует, что фигурное катание в нашей стране так популярно.

Мысли по программам на следующий сезон? Мысли есть, надо вникать в процесс, смотреть на постановку программы. Этим буду заниматься уже на сборах», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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