Медведева: Туктамышева сказала, что я возвращаюсь на соревнования? Это была шутка

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева объяснила, почему в наши дни не стоит доверять написанному, а нужно полагаться только на видеоверсии.

«Лиза Туктамышева сказала, что я возвращаюсь на соревнования? Да, конечно, реально, ждите меня на соревнованиях (улыбается). Это была шутка. Вы видели видеозапись интервью? Никто ж серьёзно не будет о таких вещах говорить с хи-хи ха-ха. Кто читает на бумажке и слепо этому верит, всегда вводит себя в заблуждение в наши дни. Давайте разделять, что на бумажке, а что на видео (улыбается).

Были какие-то ещё эксперименты с искусственным интеллектом? Это всё мне чуждо абсолютно, у меня просто есть программка по обработке фотографий, там я наткнулась на искусственный интеллект – арт. Можно ввести слова, и он выдаст картинку. И я подумала: «А что, если ввести что-то по типу моей программы, что тогда она выдаст?». И выдало что-то вроде этого, только более пушистое, белое платье. Я поняла, что хотя бы хочу по фасону. Придумывала в автобусе, пока мы ехали из Ярославля на Ярославский вокзал пять часов», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.