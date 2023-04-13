Мишина и Галлямов рассказали о прощании с номером про Элвиса Пресли

Чемпионы мира – 2021 среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о постановках программ на следующий сезон и прощании с номером про Элвиса Пресли.
Галлямов: Не надоел ли Элвис? Это уже не только для нашего удовольствия, но и чтобы наши болельщики последними прокатиками по полной насладились. Надеемся, что получается.
Мишина: Всегда жалко прощаться с хорошими программами, но на второй сезон уже немножко надоедает, программа теряет свой вид. Движения становятся более механическими, поэтому мы приняли решение, что поставим новую, но не хуже.
Галлямов: Что с постановками? В процессе. Всё делаем в окно между показательными выступлениями и шоу, не теряем время зря: разучиваем новые элементы, ставим программы.
Кто у нас придумывает костюмы? Обычно, как с музыкой, с элементами, с костюмами, утверждает наша любимая Тамара Николаевна Москвина.
Мишина: Конечно, у нас есть дизайнеры, которые специализируются именно на фигурных костюмах. Такая интересная вещь получилась, что эти два костюма для программы про Элвиса Пресли шли не в комплекте. Изначально к моему костюму у Саши был другой костюм.
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