Мишина и Галлямов объяснили, почему не катают в шоу номер про футбол

Чемпионы мира – 2021 среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили, почему не катают в шоу группы Этери Тутберидзе футбольный номер, который показали на турнире шоу-программ.

Мишина: Мы решили, что на этом шоу хотим показать больше именно фигурных элементов, в футбольном номере у нас как таковых нет, только одна поддержка из-за того, что невозможно соединять элементы и работу с реквизитом.

Галлямов: Тащить реквизит в следующие разы действительно тяжело. В прошлый раз, когда мы выступали в «Мегаспорте», это была такая головная боль везти это. Благо мы тогда справились, но как в следующий раз — пока сложно сказать. Время покажет. Может, где-то ещё пригодится этот номер.

Мишина: В любом случае мы слушаем, что хотят увидеть сами организаторы шоу, подстраиваемся. Готовы показать в принципе любой номер.