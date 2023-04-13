«Не будем о футболе». Мишина и Галлямов рассказали об увлечениях

Чемпионы мира – 2021 среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос об увлечениях, помимо фигурного катания.

Сразу после вопроса Анастасия рассмеялась, предвкушая продолжительный ответ Александра про футбол.

«Ладно, давайте не будем о футболе, хорошо. Скажу про музыку. Жаль, что не получилось на выходных – Pharaoh, полный «Мегаспорт», у нас были шоу. Но вот уже на этих выходных он будет в «Юбилейном», куда я с большим удовольствием пойду», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Говорили, что я люблю кофе? Кофе – это, конечно, хорошо, но что касается увлечений – я занимаюсь французским, мне это интересно, мне это нравится. Возможно, когда-нибудь где-нибудь это пригодится. Хорошо ли уже выучила язык? Думаю, что нет, но на разговорном уровне мне будет достаточно. Если бы журналист спросил на французском, как прокат, что бы ответила? Tres bien», — сказала Мишина.