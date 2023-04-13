Фигуристка Аделия Петросян рассказала о своём хобби

Победительница финала Гран-при России – 2023 в женском одиночном катании Аделия Петросян ответила на вопросы журналистов после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня в Москве.
«Кто придумал мой костюм? Мой тренер с нашей швеёй.
Какими качествами должен обладать настоящий чемпион? У каждого спортсмена свои качества, свои черты характера. Я не могу выделить какое-то одно.
Хобби, помимо фигурного катания? Танцы, я люблю раскрашивать картины по номерам.
Шоу в Монголии? Всё идёт своим чередом. Про Монголию меня достаточно давно предупредили, сказали, что я там буду участвовать. Конечно, я обрадовалась, я в этой стране никогда не была, это что-то новое для меня. Насчёт номеров пока не знаю.
Номер с Женей Семененко? Сегодня вроде было неплохо», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 13 апреля 2023
-
22:32
-
22:19
-
22:09
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:02
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
17:00
-
16:36
-
15:23
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
11:57
-
10:53