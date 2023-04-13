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Фигуристка Аделия Петросян рассказала о своём хобби

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о своём хобби
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Победительница финала Гран-при России – 2023 в женском одиночном катании Аделия Петросян ответила на вопросы журналистов после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня в Москве.

«Кто придумал мой костюм? Мой тренер с нашей швеёй.

Какими качествами должен обладать настоящий чемпион? У каждого спортсмена свои качества, свои черты характера. Я не могу выделить какое-то одно.

Хобби, помимо фигурного катания? Танцы, я люблю раскрашивать картины по номерам.

Шоу в Монголии? Всё идёт своим чередом. Про Монголию меня достаточно давно предупредили, сказали, что я там буду участвовать. Конечно, я обрадовалась, я в этой стране никогда не была, это что-то новое для меня. Насчёт номеров пока не знаю.

Номер с Женей Семененко? Сегодня вроде было неплохо», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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