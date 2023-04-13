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Татьяна Тарасова посетила шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве

Татьяна Тарасова посетила шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня, 13 апреля, в московском дворце спорта «Мегаспорт». После представления Тарасова сфотографировалась с участницами ледового представления и их наставником.

Фото: Из соцсетей

На снимке с Тарасовой: Этери Тутберидзе, Анастасия Мишина, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Софья Акатьева.

Отметим, что Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгений Семененко и Пётр Гуменник участвуют в шоу «Чемпионы на льду» в качестве специально приглашённых гостей.

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