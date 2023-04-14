Чок и Бэйтс выиграли произвольный танец на командном ЧМ и побили два мировых рекорда

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли соревнования в произвольном танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония) и установили два новых мировых рекорда.
Так, дуэт из США превзошёл исторические показатели в произвольном танце и по общей сумме баллов – 138,41 и 232,42 соответственно. Предыдущие рекорды (137,09, 229,82) были установлены Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном на ЧМ-2022.
Ранее американские фигуристы побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце, набрав 93,91 балла.
Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Танцы на льду. Произвольный танец.
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —138,41 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) —132,34.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 128,48.
4. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 118,52.
5. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) — 116, 63.
6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 109,27.
- 14 апреля 2023
-
13:07
-
12:46
-
12:33
-
11:02
-
10:32
-
10:16
-
09:47
-
09:00
-
09:00
-
00:40
- 13 апреля 2023
-
23:45
-
23:16
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:09
-
21:57
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:02
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
19:03