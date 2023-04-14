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Чок и Бэйтс выиграли произвольный танец на командном ЧМ и побили два мировых рекорда

Чок и Бэйтс выиграли произвольный танец на командном ЧМ и побили два мировых рекорда
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли соревнования в произвольном танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония) и установили два новых мировых рекорда.

Так, дуэт из США превзошёл исторические показатели в произвольном танце и по общей сумме баллов – 138,41 и 232,42 соответственно. Предыдущие рекорды (137,09, 229,82) были установлены Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном на ЧМ-2022.

Ранее американские фигуристы побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце, набрав 93,91 балла.

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —138,41 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) —132,34.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 128,48.
4. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 118,52.
5. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) — 116, 63.
6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 109,27.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
14 апреля 2023, пятница. 11:25 МСК
Окончено
1
США
138.41
2
Италия
132.34
3
Канада
128.48
Комментарии
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