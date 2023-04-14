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Чок и Бэйтс установили мировой рекорд в произвольном танце

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли соревнования в произвольном танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония) и установили мировой рекорд по набранным баллам.

Дуэт из США превзошёл исторические показатели в произвольном танце и по общей сумме баллов – 138,41 и 232,42 соответственно. Предыдущие рекорды (137,09, 229,82) были установлены Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном на ЧМ-2022.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —138,41 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) —132,34.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 128,48.

4. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 118,52.

5. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) — 116, 63.

6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 109,27.