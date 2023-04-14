Мишина и Галлямов отреагировали на исполнение своими соперниками четверного выброса на шоу

Чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, будут ли усложнять программы в следующем сезоне четверными элементами.

Накануне основные конкуренты Мишиной и Галлямова, их одногруппники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в финале шоу «Чемпионы на льду» исполнили четверной выброс.

«Планы на усложнения, безусловно, есть. Чтобы быть конкурентоспособными, бороться за высокие места, надо держаться не просто на одном уровне, а повышать его. Соперники всё-таки на месте сидеть не хотят. Нужно понимать, что это спорт и никто с более низкими позициями согласен не будет.

Четверной выброс? Учили, делали на тренировках. Но на шоу… Лучше на соревнованиях, чтобы это было действительно вау и чтобы он был по-настоящему чистый. Будем пробовать, пытаться его делать. Для этого у нас есть тренировки, команда тренеров, которые нам с этим помогают. Исполнять планируем только если на соревнованиях, и то — в лучшем виде.

Какие выбросы пробовали на тренировках? Сальхов самый оптимальный пока, чтобы уметь четверной, должна быть техника тройного в полном совершенстве. Стабильность должна быть минимум 95%, только тогда можно как-то рассчитывать на четверной выброс», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Шоу — достаточно травмоопасный формат для каких-то сложных элементов. Многие ребята делают четверные, но пока для нас это достаточно сложно, поскольку нет полноценной шестиминутной разминки на льду. Не хотелось бы получить травму.

Насколько фигуристы рискуют своим здоровьем в своём спорте? В любом виде спорта так на самом деле», — сказала Мишина.