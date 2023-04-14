Мишина и Галлямов объяснили, чем качественные тройные элементы лучше четверных

Чемпионы мира – 2021 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили, почему при современной системе судейства лучше качественно исполнять тройные элементы, а не гнаться за четверными.

На чемпионате России по прыжкам Мишина и Галлямов с качественными тройными элементами опередили Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые зашли на четверные, но не были безупречны.

«За последние сутки с этими четверными выбросами такой ажиотаж поднялся. Прыгали уже сколько раз, это не какое-то вау, сколько пар их прыгало. Наверное, все понимают, что если сделать четверной выброс на минус один или тот же выброс риттбергер на плюс четыре, на плюс пять — логично, что выброс риттбергер гораздо лучше прыгать, это не так травмоопасно, и можно получить больше баллов. Давайте возьмём чемпионат России по прыжкам. Участвовали три пары. Мы решили делать тройную подкрутку, баллы были на табло, они соответствовали тому, что желательно исполнять на сегодняшний день», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Хочу добавить, что учить нужно обязательно сложные элементы, просто иметь их в запасе. Если они получаются стабильно, то уже можно думать о том, чтоб вставлять их в программу. Вставлять неготовые элементы в программу, наверное, нелогично, потому что очень много теряешь на этом.

Стоит ли менять систему оценивания? Мы не можем никак поменять систему, не задумывались об этом», — сказала Мишина.

«ISU же проводит конгрессы, люди со всех стран собираются, обсуждают, как лучше это сделать. Мы спортсмены, наше дело небольшое — кататься чисто и занимать высокие места», — подытожил Галлямов.