Камила Валиева рассказала о своих необычных номерах в шоу «Чемпионы на льду»

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала о программах, которые катает на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Это олимпийское «Болеро» под живую музыку в исполнении трио Bel Suono и совместная программа с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой под песню Бейонсе.
«Чем отличаются ощущения, когда выступаешь под живую музыку? Когда такие профессионалы играют, как-то даже ответственность есть, очень сильное восхищение — эти люди очень крутые, они мне аккомпанировали.
Насколько непривычно кататься в одном номере с другими одиночницами? Не знаю, нормально, наоборот, это интересно. Причём с такими именитыми спортсменками и такой прекрасный номер. Согласна ли с посылом песни? «Миром правят женщины»? Не знаю, это какой-то неоднозначный вопрос, давайте не буду на него отвечать (смеётся).
Насколько важна поддержка зрителей для фигуристов? На соревнованиях очень важно, как тебя встречают, как реагируют на какие-то твои элементы, как реагируют в общем на твой прокат. И здесь, на шоу, тепло принимают всех. Это, безусловно, невероятно приятно, что зрители приходят, поддерживают не только на соревнованиях, но и на шоу», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 14 апреля 2023
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