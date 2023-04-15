Завершившая карьеру 6 лет назад Мао Асада исполнила тройной аксель на тренировке
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Бывшая японская фигуристка Мао Асада продемонстрировала спортивную форму. На одной из тренировок 32-летняя японка исполнила тройной аксель.
Мао Асада является трёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию, а также серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). В 2017 году японская спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. Асада дважды становилась бронзовым призёром командных чемпионатов мира в составе сборной Японии.
Напомним, сейчас проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. Перед заключительными соревнованиями в общем зачёте лидирует сборная США, набравшая 102 очка. Второй идёт команда Японии, на счету которой 85 очков, а замыкает тройку Южная Корея (82).
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