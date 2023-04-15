Видео победного проката Ча Джун Хвана с произвольной программой на командном ЧМ

Южнокорейский фигурист Ча Джун Хван одержал победу по итогам произвольной программы у мужчин на командном чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Токио (Япония). Спортсмен получил от судей 187,82 балла и стал лучшим. Победу в общем зачёте командного чемпионата мира одержала сборная США. Корейская команда стала второй.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира – 2023, Токио. Мужчины, произвольная программа

1. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 187,82 балла.

2. Маттео Риццо (Италия) – 187,35.

3. Джейсон Браун (США) – 183,43.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 173, 85.

5. Илья Малинин (США) – 173,64.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 173,53.