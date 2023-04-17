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Навка, Плющенко и Авербух запросили гранты для ледовых шоу на общую сумму выше ₽ 150 млн

Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух подали заявки на получение гранта на проведение ледовых шоу. Информация о заявках опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере 59 млн рублей, планируя «серию показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023-2024 годах». На реализацию проекта планируется потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.

Евгений Плющенко запрашивает грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 – грант, 95 140 000 – софинансирование.

Илья Авербух планирует проведение театрализованного ледового представления «Письма любви». Общая сумма на реализацию составляет 116 072 577 рублей, 34 886 500 из которых – запрашиваемая сумма гранта, 81 186 077 – софинансирование.